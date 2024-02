Vittoria, camion "impazzito" abbatte un balcone e danneggia auto in sosta

Momenti di paura nel centro di Vittoria: un camion ha provocato il crollo parziale di una balcone ed è poi finito contro le auto in sosta. È successo in via Ruggero Settimo, dove il mezzo pesante, durante il suo passaggio ad alta velocità, ha demolito in parte la base e la ringhiera della struttura che si trova al primo piano di una palazzina.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, visto che la zona è quotidianamente molto trafficata. In quel momento nessuno stava percorrendo il tratto in cui si è verificato il crollo. Indagini in corso per chiarire l'incidente nei particolari.