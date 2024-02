Distretto agrumi. Promozione per i limoni di Siracusa, Catania e Messina

Una nuova campagna per valorizzare i limoni Made in Sicily è stata lanciata dal distretto produttivo Agrumi di Sicilia, in collaborazione con i consorzi di tutela Limone di Siracusa Igp, Limone dell'Etna Igp e Limone Interdonato Messina Igp. Lo annuncia lo stesso Distretto spiegando che l'iniziativa fa fronte alla "crisi dei consumi registrata negli ultimi tre anni, aggravata dall'impiego di limoni di importazione e dal crescente consumo di succo industriale". "Inoltre - aggiunge il Distretto - la siccità persistente e l'aumento del costo dell'acqua minacciano la produzione locale di limoni, evidenziando l'urgenza di sostenere l'agricoltura siciliana". "Questo nuovo impegno segue il successo della recente promozione delle arance piccole - dice la presidente del Distretto Federica Argentati - e testimonia la determinazione del Distretto nel promuovere i prodotti agrumicoli dell'Isola. Questa iniziativa è volta a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di preferire i limoni siciliani, un'eccellenza agricola da tutelare e valorizzare. Basti pensare che proprio la Sicilia è anche il primo produttore di limoni in Italia. L'Isola produce da sola l'80-90 percento dei limoni italiani. Ogni anno crescono in Sicilia oltre 32mila tonnellate di arance e limoni Dop, Igp e biologici. Il valore dell'Indicazione geografica protetta è rilevante; infatti, secondo l'ultimo rapporto Ismea, sui 384 milioni di euro sviluppati dall'ortofrutta Dop e Igp 36 derivano dagli agrumi". "Invitiamo, dunque, i consumatori tutti a riscoprire il limone come ingrediente principale della nostra cucina -conclude Argentati - ricordando le sue proprietà benefiche e il suo apporto di vitamina C. Scegliere i limoni Made in Sicily significa sostenere la nostra agricoltura e preservare un pezzo di identità e tradizione".