Tonfo del Siracusa in Calabria, vince il San Luca contro una squadra 'fantasma'

Il Siracusa lascia tre punti pesanti sul campo del San Luca e forse è l'addio alla rincorsa del Trapani capolista. E' stata una brutta partita, dove gli azzurri di Cacciola hanno dimostrato di avere forti limiti, al di là della classifica, soprattutto nel reparto difensivo. Il gol partita dei padroni di casa, è da attribuire all'ennesima disattenzione della retroguardia. In questa gara non possono esserci alibi di alcun genere per un Siracusa che è sembrato in campo allo stesso livello dei calabresi, modesti sia nel gioco chenelle individualità dei singoli. Mancavano parecchi titolari, ma Cacciola ha a disposizione almeno due squadre di serie D. Il San Luca ha giocato con il cuore per sopperire al tasso tecnico inferiore rispetto agli avversari. Una delusione non solo per il tecnico, la società e per i quasi duecento tifosi al seguito. In un terreno di gioco ridotto a campo di patate, ha sicuramente sfavorito gli ospiti, abituati a ben altro tipo di calcio. Il meglio della partita è racchiusa in due minuti, nella fase di avvio del secondo tempo. Al 9' Aliperta con un bolide dalla distanza colpisce la traversa. Due minuti dopo Diarra si trova a tu per tu con Lumia e piazza il gol partita. Ottanta minuti non bastano al Siracusa per arrivare al pareggio. Per la cronaca, quella di San Luca è la seconda sconfitta di campionato dopo Barcellona Pozzo di Gotto.

Aliperta (foto Cilmi)