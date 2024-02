Siracusa, assemblea regionale balneari: no alla direttiva dell'Unione Europea

Si è svolta a Siracusa l’Assemblea Regionale dei Balneari di CNA Sicilia, un evento che ha visto la partecipazione di delegati da tutta l'isola, insieme a figure di spicco del settore e rappresentanti istituzionali. Tra i presenti, l'onorevole Giuseppe Carta (presidente IV commissione all'ARS), Guglielmo Pacchione, Presidente Regionale dei Balneari CNA, Cristiano Tomei, Coordinatore Nazionale, Sabina Cardinali, Presidente Nazionale Rosanna Magnano presidente territoriale CNA Siracusa e Gianpaolo Miceli coordinatore CNA Balneari Sicilia. Gli interventi hanno sottolineato l'importanza di un percorso condiviso per la stabilità e la valorizzazione del comparto balneare. Assente per un piccolo problema di salute l’assessore regionale Elena Pagana.

L'assemblea ha messo in luce l'essenziale attività di mappatura condotta dal governo nazionale, dimostrando la non scarsità delle risorse, fondamentale per nuove iniziative imprenditoriali e per sostenere l'argomentazione contro l'applicazione indiscriminata della direttiva Bolkestein in Sicilia. Questa posizione, condivisa a livello nazionale, evidenzia la determinazione della Sicilia nel tutelare il settore balneare, anche alla luce del Decreto Milleproroghe del 2023 che posticipa la scadenza delle concessioni al 2025, non per incapacità degli enti nella realizzazione delle fantomatiche aste ma per avviare un dialogo costruttivo con la Commissione Europea a tutela della Risorsa Balneare in primis siciliana.