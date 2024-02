Movida sicura a Catania, controlli delle forze dell'ordine

Anche nel fine settimana appena trascorso, visti i risultati positivi ottenuti, le forze di polizia hanno predisposto i servizi di presidio e controllo delle zone del centro storico cittadino, in attuazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle Forze di polizia. Nel corso dei servizi, sono state identificate 57 persone di cui 16 con precedenti penali e controllati 26 veicoli, con la contestazione di 25 infrazioni di norme del Codice della Strada; nello specifico, le infrazioni al Codice della Strada sono state elevate per la maggior parte dei casi per divieto di sosta, 2 per il mancato uso del casco a bordo di motocicli, con il conseguente fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, 4 per guida senza patente e 2 per la mancanza della prescritta visita di revisione. Nelle aree in cui hanno operato i militari dell'Arma dei Carabinieri, invece, sono state controllate 39 persone, tra fruitori della movida ed utenti della strada e 21 veicoli; contestate, inoltre, 4 sanzioni amministrative per guida senza patente.