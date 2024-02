Il Messina non soffre in Campania, ma al 90' subisce la beffa del Giugliano

Il Messina dopo avere disputato una partita accorta, perde a Giugliano per 1 a 0. Una sconfitta che sa di beffa, perchè arrivata al novantesimo. La supremazia territoriale dei padroni di casa, si è rivelata sterile ed il Messina si è difeso con ordine, rintuzzando colpo su colpo agli attacchi del Giugliano. I biancoscudati ci hanno provato ad affondare i colpi con Plescia e compagni, ma senza tanta fortuna. Occasione per il Giugliano al 15': Manetta scivola nel tentativo di appoggiare la sfera a Fumagalli, Salvemini non riesce ad approfittare dell'errore del difensore del Messina. I siciliani reagiscono al 21' con Ortisi che entra in area , il suo assist viene neutralizzato in due tempi da Russo. Il Messina insiste ed al 27' ci prova con Franco che dalla distanza chiama in causa il portiere di casa che agguanta la sfera. Nessun'altra emozione nel primo tempo. Nella ripresa sono due le azioni di rilievo. Al 54' Salvemini ci prova da lontano, ma Fumagalli non si fa sorprendere. Sei minuti dopo è il solito Plescia a minacciare la porta del Giugliano, Russo si oppone. La beffa arriva al 90'. Angolo di Romano e girata vincente di Salvemini, che firma il gol partita. Amarezza e delusione per i ragazzi di Modica a fine gara.

(foto Agenzia Press Gino Conte )