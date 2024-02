Calcio, Modica-Leonzio 2 a 0: gol di Savasta e Azzara

Netto successo del Modica, al di là del risultato, a spese della Leonzio. I rossoblù allenati da Settineri (secondo successo consecutivo) hanno indirizzato la partita sui binari giusti al 14' con Savasta che ha sfruttato un assist di Azzara. Ad inizio della ripresa è Azzara che mette in rete un suggerimento di Parisi.

Modica 2

Leonzio 0

Marcatori: pt 14′ Savasta, st 4′ Azzara

Modica: Marino, Parisi, Cacciola, Incatasciato, Vindigni, Diop, Azzara (27′ st Agodirin), Palmisano (27′ st Alfieri), Biondi (14′ st Ballatore), Palermo (37′ st Prezzabile), Savasta (33′ st Famà). A Disp: Basso, Guerci, Trovato, Cicero. All. Alessandro Settineri.

Leonzio: Riccio, Valenti (7’st Santiago Barbera), Mirante, Tornatore, Parisi, Kirton, Maximo Barbera, Manzoli (47′ st Vecchio), Arthur, Valente, Mancuso (27′ st Sequenzia). A Disp: Di Benedetto, Dantoni, Roccaforte, Gutierrez. All. Fabrizio Daghio.

Arbitro: Daniele Mastrosimone di Palermo

Assistenti: Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Francesco Conti di Enna.

Note: 35′ st espulso Sequenzia per gioco violento