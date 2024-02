E' morta Ira Von Furstenberg, attrice e nipote di Gianni Agnelli

E'morta Ira Von Furstenberg, attrice e protagonista del jet-set negli anni '70. Nata a Roma il 17 aprile 1940.

Era figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella di Gianni, sorella di Egon e Sebastian. Nel 1955 sposò il Principe Alfonso Ohehnlohe, da cui ebbe due figli: Christoph, morto nel 2006 in Thailandia, e Hubertus.

Nell'ottobre scorso la principessa Ira Furstenberg era stata premiata con il Capri Person Award 2023 nell'ambito del classico appuntamento "Roma Fall Gala" che annualmente da il via al conto alla rovescia verso "Capri, Hollywood - the International film festival". Insieme a lei erano stati premiati l'icona della musica Toni Renis e lo storico presidente dell'Istituto Capri nel mondo Tony Petruzzi.