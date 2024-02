Fatto esplodere distributore di sigarette automatico in via Trieste a Catania

Nuovo assalto a un distributore di sigarette automatico a Catania alle 3,15 della notte appena trascorsa, precisamente in via Trieste all'angolo con via Martino Cilestri.

Secondo quanto riferito dal titolare della tabaccheria, che è stato avvertito successivamente dalla Polizia, l'esplosione avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi e la zona è stata interdetta al traffico fino alle 4,30 per consentire agli uomini della Scientifica e del Nucleo Artificieri di effettuare le indagini. Attualmente l'esercizio è aperto, anche se con qualche disagio, come riferito sempre dal titolare.