Video giochi illegali in un bar di Augusta, sanzionato titolare del locale

I funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione di Siracusa, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, hanno svolto una proficua attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare forme di irregolarità nel gioco. Nel corso della verifica, effettuata presso un bar del centro cittadino di Augusta, sono stati rinvenuti, accesi e funzionanti, due apparecchi videogiochi, cosidetto. totem, privi di qualsiasi autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei quali erano installate schede elettroniche che consentivano giochi da casinò con vincita in denaro. Le apparecchiature sono state sequestrate amministrativamente e al gestore del locale è stato comminato il pagamento, entro 60 giorni, di una sanzione di 20.000 euro. Trascorso tale periodo, senza aver assolto al pagamento, oltre a dover versare la somma di 100.000 euro, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.