Regionali in Abruzzo, Cuffaro e Donato: 'Illegittimo usare il simbolo Dc'

- "L'utilizzo del nome Democrazia Cristiana da parte della lista presentata da Cesa e Rotondi per le elezioni regionali in Abruzzo non è legittimo. Metteremo in campo delle azioni in sede giudiziaria per tutelare il nome del nostro partito in Abruzzo e in tutte le realtà dove verrà fatto un uso illegittimo del nome del nostro partito" lo dicono in una nota Totò Cuffaro e Francesca Donato, rispettivamente Segretario nazionale e vice presidente nazionale della Democrazia Cristiana.

"Rotondi, dopo aver annunciato il lancio della 'sua' Democrazia Cristiana e aver poi sostituito il simbolo con quello della balena bianca cancellando il nome - si legge nella nota - oggi torna sulla scena ripresentandosi col nome della DC sul simbolo dell'UDC

di Cesa. Dopo la pronuncia del TAR Sardegna che ci ha riconosciuto ancora una volta come l'unico partito legittimato ad usare la denominazione 'Democrazia Cristiana' non intendiamo tollerare più l'utilizzo abusivo del nome della DC al fine di confondere gli elettori democristiani"concludono Cuffaro e Donato.