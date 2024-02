I soldi ai comunali di Avola, l'Ente smentisce la Cisl:"Dichiarazioni false"

“Sono false e smentite dagli atti, le dichiarazioni del sindacato. Ben consapevole di quanto discusso in sede di delegazione trattante e di quanto si è portato avanti dagli uffici. La delibera di Giunta ha confermato la presa d’atto di una proposta pervenuta da parte della Segretaria generale a gennaio riguardante proprio la relazione sulla performance con le sue approvazioni munito di validazioni del nucleo di valutazione”. Questa la replica dell’amministrazione comunale all’allarme lanciato dal segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi e dal Coordinatore Funzioni Locali Area Siracusa della Cisl Fp, Carlo Maci in merito a presunti ritardi nel pagamento delle spettanze economiche ai dipendenti del Comune di Avola relative alle “performance” registrate negli anni 2019 e 2020. "Alquanto fuor di luogo e di ogni logica di confronto sindacale risultano le gravi accuse addirittura di rimpallare responsabilità - la replica -. Chiediamo sin d’ora una smentita o delle scuse da parte di Passanisi e Maci, le cui dichiarazioni ci sono state tra l’altro smentite dagli stessi dipendenti Rsu Cisl, che ne hanno preso le distanze. Non comprendiamo, a questo punto, a nome di chi parli la Cisl attraverso tali gravi affermazioni”.