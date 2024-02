La 13enne stuprata a Villa Bellini a Catania, Riesame conferma gli arresti

Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare, due in carcere e uno ai domiciliari, emessa dal gip nei confronti di tre egiziani accusati dello stupro di gruppo commesso il 30 giugno scorso nei bagni della Villa Bellini. Non sono stati accolti i ricorsi dei tre maggiorenni su cinque che hanno scelto di impugnare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. L'indagato che ha collaborato con la magistratura per fare identificare gli indagati resta ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Gli altri sono in carcere. Gli indagati, in totale, sono sette: cinque maggiorenni e due minorenni. Sono accusati di violenza sessuale aggravata. (