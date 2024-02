Modica, il ricordo di Franco Ruta a 8 anni dalla morte: fu anche pioniere della radio privata

Otto anni fa, il 21 febbraio del 2016, se ne andava, a 72 anni, Franco Ruta: imprenditore illuminato, uomo di cultura, innamorato di Modica, la sua Città. Semplicemente, il “Papà del cioccolato di Modica” prodotto nell’Antica Dolceria Bonajuto in quel vicolo che, da quasi due anni, finalmente, porta il suo nome. Ma è doveroso ricordare Franco Ruta per quello che ha rappresentato, non solo come “inventore” del fenomeno cioccolato di Modica, ma, anche, come ispiratore della prima emittente radiofonica privata a Modica: Radio Emmeuno. Ed è naturale, nell’anno in cui si celebra il secolo di vita della radio, pensare a Franco Ruta e a quella sua intuizione del dicembre del 1975. Fu lui a lanciare l’idea, a sfidare il pessimismo di molti e a combatterlo con l’entusiasmo di un manipolo di giovani e meno giovani che diedero vita a qualcosa di rivoluzionario. Modica anticipava i tempi e si allineava a città come Milano, Roma, Palermo, Catania dove le radio private avevano già cominciato a trasmettere. Franco Ruta riuscì a trasformare quella che, in molti casi, era una “moda”, fatta solo di canzonette, in un importante mezzo di informazione locale e di attrattiva culturale. Tanti ragazzi frequentavano la radio e conducevano programmi di intrattenimento. E non mancavano gli appuntamenti che, insieme alla musica, veicolavano la storia e le tradizioni della città e del comprensorio modicano. Fiore all’occhiello di Emmeuno era l’informazione (cronaca, politica, sport) con diverse edizioni del giornale radio. Alcuni giovani cominciarono a muovere i primi passi come giornalisti proprio a Radio Emmeuno. Un altro successo di Franco Ruta, sempre disponibile ad aiutare chi credeva nelle innovazioni e nelle “intuizioni”. Come la radio privata in una città del profondo Sud.

Concetto Iozzia