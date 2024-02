Marsala, auto incastrata al passaggio a livello: travolta da un treno

Incidente ferroviario, nel pomeriggio, a Marsala, nel trapanese. Una Volkswagen T-Roc è rimasta incastrata tra le sbarre di un passaggio a livello all'altezza di ponte Fiumarella, in via Vecchia Mazara, nel versante sud della città. Poco dopo è passato un treno, proveniente da Mazara del Vallo, che ha travolto il mezzo sul fianco posteriore destro. Il traffico ferroviario è stato bloccato fino a sera e le corse sono state soppresse. Sul posto le forze dell'ordine. L'autista del mezzo sembra non abbia riportato ferite gravi.