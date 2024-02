Un uomo di 94 anni è morto questo pomeriggio a Palermo in via Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto dalle scale del suo palazzo. Ha avuto solo il tempo di rialzarsi e poi ripiombare a terra d inuovo sul marciapiede. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Si sta attendendo l'arrivo del medico legale per eseguire l'ispezione sul corpo e stabilire le cause del decesso