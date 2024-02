Emergenza Agricoltura, Dipasquale (Pd): il governo regionale siciliano batta un colpo

"Sull'emergenza del settore dell'agricoltura e della zootecnia chiediamo che il governo regionale batta un colpo. Occorre mantenere alta la soglia dell'attenzione e dare risposte concrete, piuttosto che iniziative spot". Con queste parole il deputato Pd all'Ars, Nello Dipasquale, componente della commissione Attività produttive di Palazzo dei Normanni, torna a puntare i fari sulla mobilitazione degli agricoltori e degli allevatori in Sicilia. "L'esecutivo regionale dica in che modo intenda fare la propria parte - afferma il deputato dem - o la mobilitazione tutt'ora in atto tornerà a invadere le nostre città, più forte di prima. E lo farebbe - aggiunge Dipasquale - a buon ragione. Il governo regionale non può pensare di risolvere i problemi con un tavolo tecnico e qualche mancia. Seguendo le iniziative nazionali ed europee, l'esecutivo ponga in essere soluzioni strutturali per fare fronte alle sempre più frequenti difficoltà del settore".