La Volley Modica prepara la partita di sabato con Fano

Archiviato con soddisfazione il successo esterno in casa della Leo Shoes Casarano, per la Volley Modica sabato ci sarà un altro match impegnativo contro una delle big del girone Blu del Campionato di serie A3.

Al “PalaRizza”, infatti, per la ventiduesima giornata, a far visita ai “Galletti” della Contea ci sarà la Smartsystem Fano, quarta forza del campionato di Terza Serie.

Un match che i biancoazzurri considerano fondamentale: battere il sestetto marchigiano significherebbe fare un grande passo avanti per la conquista dei play off obiettivo dichiarato dalla dirigenza a inizio stagione.