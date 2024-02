Acate, si presenta il libro di Emanuele Ferrera "Romanzo Acatese: cronache e storie iniziando da Pirricchiu"

Settantadue anni dopo le “Passeggiate storiche” di Carlo Addario un libro del giornalista Emanuele Ferrera accende i riflettori su fatti e personaggi di Acate, Biscari fino al 1938, attraverso le sue corrispondenze inviate ai quotidiani dell’Isola e alle testate online a partire dal 1979 e fino al 2023.

Si intitola "Romanzo Acatese cronache e storie iniziando da Pirricchiu" il libro che sarà presentato sabato 24 febbraio, alle 17, nella chiesa del Carmelo, e il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianfranco Fidone, del presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero e dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Raffo, interverranno il parroco don Mario Cascone, lo storico Antonio Cammarana e il giornalista Concetto Iozzia, già responsabile della redazione ragusana del Giornale di Sicilia e attuale vicedirettore del giornale on line Nuovo Sud.

Il libro si apre con la vicenda umana di Vincenzo Ferlante, un 28enne simpatizzante fascista, che nel maggio del 1921 fu assassinato in circostanze ancora misteriose e di cui non si conosce nemmeno il luogo di sepoltura.

L’autore ipotizza quale sia stato il destino di Pirricchiu (il nomignolo che gli era stato affibbiato) prendendo atto amaramente che nel paese la rimozione di quella memoria ha cancellato il dovere di conservare la dignità di ogni morto al di là delle contrapposizioni ideologiche.

Emanuele Ferrera ha selezionato oltre cento articoli dagli argomenti più disparati, che testimoniano un’attenzione fuori dal comune per il piccolo universo di una Comunità cittadina, che in diverse epoche è stata, suo malgrado, al centro della “grande storia”, dove anonime figure sono assurte a protagonisti.