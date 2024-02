Minaccia la compagna con un coltello: arrestato a Favara

Armato di coltello ha minacciato e insultato la propria convivente. Un 29enne è stato arrestato a Favara, nell'Agrigentino, dai carabinieri intervenuti dopo una richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa. Quando sono giunti nell'abitazione della vittima i militari hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione e in possesso di un coltello intento a insultare e minacciare la donna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, il 29enne avrebbe minacciato anche di morte la donna, minacce esplicite contenuti in diversi messaggi inviati alla vittima. Per l'uomo è così scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia.