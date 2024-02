Concorso il 'Mito ed il mare', il ministro Musumeci premia i vincitori ad Augusta

Sono 43 le opere realizzate dagli studenti dei tre licei artistici di Catania, Siracusa e Augusta che diventeranno preziosi nuovi arredi della sede e degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: a premiare i ragazzi partecipanti al concorso "Il mito e il mare", stamane nel salone di rappresentanza "Rocco Chinnici" nel palazzo comunale di Augusta, è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Sono circa una cinquantina gli alunni - emergenti artisti che hanno aderito alla manifestazione, nata sulla base del protocollo firmato da Comune, Adsp, liceo Megara - artistico di Augusta (diretto da Renato Santoro), IISS Antonello Gagini di Siracusa (diretto da Giovanna Strano)e liceo artistico Emilio Greco di Catania (diretto da Antonio Alessandro Massimino) con l'obiettivo di coinvolgere le scolaresche dando loro la possibilità di arricchire gli uffici dell'ente. "Buona parte del futuro della Sicilia è legato al sistema portuale dell'isola, diversificato a seconda delle vocazioni territoriali - ha dichiarato il ministro Musumeci -. Ho visitato i cantieri nel porto di Augusta, uno dei più importanti in Italia, dove si sta lavorando con celerità per nuovo opere che intensificheranno il traffico mercantile e renderanno lo scalo più competitivo, con benefici non solo per la Sicilia orientale ma per tutta l'isola. Il mare, oggi più che nel passato, è un motore di crescita economica e anche un elemento evocativo della natura. Verga diceva che il mare non conosce paesi, appartiene a chi sa ascoltarlo, il mare parla e sa parlare e con questo concorso scolastico i nostri ragazzi possono trarne ispirazione e riflettere sull'importanza della risorsa mare e sul bisogno di arrestarne il processo di inquinamento".