Corte dei Conti Sicilia, nel 2023 condanne per undici milioni di euro

In materia di contabilita' pubblica nel corso del 2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha tenuto, ha spiegato la presidente Anna Luisa Carra nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, a Palermo, 35 udienze collegiali per la trattazione dei giudizi di responsabilita' amministrativa con rito ordinario e dei giudizi di conto, oltre a 27 udienze camerali collegiali e a 5 udienze monocratiche per i riti speciali e per altri procedimenti. A inizio anno, erano pendenti 126 giudizi; nel corso dell'anno ne sono stati introdotti 141 (108 di responsabilita', 11 di conto, 20 per resa di conto e 2 ad istanza di parte) e definiti 140 giudizi, di cui 101 di responsabilita', 14 di conto, 4 ad istanza di parte e 21 per resa di conto. Per i giudizi di responsabilita' amministrativa sono state emesse 77 sentenze nei confronti di 160 convenuti. Quanto agli esiti, sono state emesse 52 sentenze di condanna, 10 di assoluzione e 15 con altra formula. L'importo delle condanne ammonta a 10.883.095 euro.

In relazione ai riti speciali, previsti dal codice di giustizia contabile con finalita' deflattive del contenzioso e per ottenere un rapido introito, sono stati emessi 6 decreti di ammissione al rito abbreviato, previa determinazione della somma da versare all'Erario e ne sono stati definiti 13 con sentenza, con un recupero immediato di 420.988 euro. Sono state emesse 2 sentenze per giudizi di responsabilita' sanzionatoria, con importo di condanna di 36.798 euro e due decreti per responsabilita' sanzionatoria. In materia cautelare sono stati chiesti dalla procura 2 sequestri conservativi. Dei 108 giudizi depositati nel 2023 dalla procura regionale, sottolinea la presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, 66 riguardano responsabilita' contestata a titolo di dolo e 24 a titolo di colpa grave, "segno che le fattispecie colpose gia' sono assoggettate a un vaglio rigoroso da parte della magistratura inquirente". Il processo contabile e' abbastanza celere: il tempo medio intercorrente tra la data di deposito dell'atto di citazione e quello della sentenza e' di 160 giorni, mentre quello che decorre dalla data di discussione in udienza al deposito della sentenza e' di 37. La procura ha portato all'attenzione del Giudice fascicoli complessi sotto il profilo tecnico-giuridico, corredati da corposi impianti documentali che hanno sollecitato difese altrettanto articolate e documentate da parte degli avvocati difensori, demandando al Giudice la decisione su questioni di rilievo sulle quali la Sezione si e' confrontata, cercando di rendere al meglio -con le sue decisioni - la giustizia 10 nel caso concreto, come emergente dagli atti processuali. Nel corso del 2023, a fronte di 91 sentenze emesse (tra giudizi di responsabilita' e di conto) sono stati introdotti 9 atti di appello da parte della procura (di cui 5 relativi a sentenze emesse nel 2023) e 25 atti di appello delle parti private (di cui 11 relativi a sentenze emesse nel 2023), secondo un rapporto del tutto fisiologico all'attivita' giurisdizionale dei due gradi di giudizio.

(nella foto la presidente della Corte dei Conti in Sicilia, Anna Luisa Carra)