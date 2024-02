Edy Bandiera vice coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Garro in segreteria

Il vice sindaco di Siracusa, Edy Bandiera, leader in provincia di Siracusa di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca, è stato eletto vice coordinatore regionale. E' il giusto riconoscimento del partito all'ex assessore regionale all'Agricoltura, che si è speso nel territorio per il tesseramento, ma soprattutto per creare un nuovo linguaggio politico rispetto al passato Con Edy Bandiera alla guida del partito in provincia di Siracusa, sono i numeri a parlare chiaro. "Sono 1600 gli uomini e le donne di Sud chiama Nord ad iscriversi alla partito - afferma Bandiera e lo abbiamo fatto in soli venti giorni. Infine sono trenta i Circoli di ScN nel Siracusano. Dal calore della gente abbiamo capito che ripongono speranza e fiducia nei nostri confronti". Alla luce di questo nuovo incarico, non si può escludere, che De Luca decida di candidare il vice sindaco di Siracusa alle prossime elezioni Europee. Lo stesso dichiara: "Ringrazio Sud chiama nord per la fiducia che mi è stata accordata - afferma Edy Bandiera- Sulle elezioni Europee resto a disposizione del partito. Dopo il congresso di Palermo ci concentreremo sulle elezioni amministrative a Pachino".

Tornando al congresso regionale, Sud chiama Nord ha eletto coordinatore regionale, Danilo Lo Giudice, mentre i vice oltre Bandiera, sono Davide Vasta e Gino Maccadino. A far parte della segreteria regionale, pure la cardiologa siracusana, Nadia Garro. “E’ per me motivo di soddisfazione e di grande orgoglio – dice Nadia Garro – aver ricevuto questo incarico così stimolante. Lo accolgo con entusiasmo ma anche con senso di responsabilità. Sono pronta a lavorare per contribuire alla crescita di questo Movimento politico che, in Sicilia, ha già raggiunto risultati lusinghieri. Ringrazio il nostro grande leader Cateno De Luca, al quale esprimo tutta la mia vicinanza per il grave lutto che lo ha colpito (la dipartita del padre). Mi complimento con il neo coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, eletto per acclamazione. Un grazie di cuore anche a Edy Bandiera, scelto per il ruolo di vice coordinatore. Il nostro vicesindaco - prosegue Nadia Garro - è una figura di spicco e, dall’alto della sua esperienza politica, saprà indirizzare nel modo migliore l'attività che porteremo avanti. E’ nato un grande gruppo, in grado di lavorare per il bene della Sicilia e dei siciliani. Io sarò a disposizione -conclude Garro - e darò il massimo affinché vengano raggiunti tutti gli obiettivi che ci siamo posti”.