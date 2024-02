Forza Italia, Schifani: "Con Tajani portiamo avanti progetto di Berlusconi"

"Antonio Tajani ha voluto attribuirmi questo ruolo di presidente del Consiglio nazionale per dargli una mano:

portiamo avanti le idee e i progetti di Silvio Berlusconi, abbiamo vissuto con lui, fianco a fianco, per più di vent'anni". Così il governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani, ai microfoni dell'Italpress, a margine del congresso nazionale di Forza Italia al Palazzo dei Congressi di Roma, "due giornate intense di grande dibattito, con una grande relazione di Antonio Tajani, un partito unito" e con "una Sicilia protagonista". Forza Italia, sottolinea, "si conferma partito moderato di centro, baricentrico dell'azione di governo e indispensabile per un Paese sereno, moderato, garantista ed europeista".