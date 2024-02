Il medico aggredito al 'Cervello' di Palermo, denunciato ragazzo di Ribera

Un 23enne di Ribera (AG) è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio per l'aggressione del responsabile del reparto di Endocrinologia oncologica dell'ospedale Cervello di Palermo avvenuta nei giorni scorsi. La polizia avrebbe già eseguito una perquisizione a casa del ventenne e avrebbe sequestrato indumenti e un hard-disk. L'aggressione sarebbe avvenuta tramite un tirapugni e potrebbe essere arrivata dopo un litigio avvenuto via email. Il presunto aggressore era riuscito a fare perdere le sue tracce finché i poliziotti del commissariato di San Lorenzo e quelli della squadra mobile di Palermo lo hanno identificato e raggiunto a Ribera.