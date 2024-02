Equitazione, il palermitano Macchiarella vince la C140 mista a Buseto Palizzolo

È Gianluca Macchiarella, in sella a Large Minka, cavallo olandese di 8 anni, il vincitore della C140 mista, gara più importante del concorso nazionale A2* di visione federale e di selezione per Piazza di Siena, che si è concluso negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Nessun doppio netto nel tracciato disegnato dai direttori di campo Pierfrancesco Bazzocchi e Francesco Pagano, ma dopo aver ottenuto il pass per il barrage, in forza del primo netto nel percorso base, il cavaliere palermitano tesserato per il Parco Fondo Badia ha chiuso con sole 4 penalità il percorso di spareggio e tagliato il traguardo in 43"60. Solo altri due dei 16 binomi sono riusciti ad ottenere la qualifica per il barrage. Si è trattato del catanese Alessandro Sciacca (C.I.

Linera) in sella a Cherie vd Wolfsakker Z, secondo (0/8; 43"80), e della palermitana Federica Gallo (Riders Club) terza (0/27; 61"36) in sella a Vladimir.

A Buseto Palizzolo presente anche il tecnico federale e selezionatore della nazionale italiana giovanile, Piero Coata, in Sicilia in veste di osservatore del vivaio degli sport equestri.

"Sono molto soddisfatto - ha detto Coata - della qualità dei Children (Under 14, ndr) e degli Junior (Under 18, ndr) che ho visto all'opera in questi giorni. Quello che mi ha fatto veramente piacere è vederli in campo con determinazione nelle categorie più impegnative del concorso combattere ad armi pari con i più grandi".

Vittoria palermitana anche nella C135 a tempo di sabato con Sara Guarino, amazzone del Parco Fondo Badia, che in sella ad Aramis de Landeves ha chiuso il suo tracciato in 68"99 e senza penalità agli ostacoli. Nella giornata di apertura, quella di venerdì, il cavaliere palermitano Giuseppe Genuardi (Jumping Villa Albanese) in sella a La Peppa (binomio terzo nel Gran Premio Coppa degli Assi dello scorso dicembre) si era aggiudicato la categoria più importante: la C135 a fasi consecutive. L'appuntamento di Buseto Palizzolo è stato valido ai fini della selezione delle squadre (pony e cavalli che rappresenteranno la Sicilia in occasione della Coppa del Presidente di Piazza di Siena (24/26 maggio). La definizione delle squadre isolane avverrà, però, solo al termine delle altre due tappe in programma al Terre Rosse di Pozzallo dal 5/7 aprile e all'Adim di Augusta (Sr) dal 3 al 5 di maggio.