Reggio Calabria, Dogane sequestra orologi e occhiali contraffatti

Nell'ambito delle attività di controllo ai passeggeri effettuate nell'Aeroporto dello Stretto, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo orologi, occhiali e cinture contraffatti, riportanti marchi di noti brand di moda. I prodotti, nonostante il tentativo di renderli molto simili agli originali per caratteri, struttura, veste grafica e dimensione dei marchi, si sono in realtà rivelati delle imitazioni. Le caratteristiche costruttive, la tipologia dei materiali impiegati e il grado generale di confezionamento, rifinitura ed assemblaggio sono risultati non in linea con gli standard qualitativi delle produzioni originali.