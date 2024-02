Calcio, l'Avola fa bottino pieno a Modica: battuto il Frigintini

Un’altra domenica sfortunata per i rossoblù del Frigintini che disputano una buona gara contro la vice capolista Avola ma due disattenzioni difensive generano l’ennesima sconfitta. Due episodi capitati il primo dopo 3’ di gioco del secondo tempo e il secondo al 26’ quando viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra ospite dentro l’area di rigore del Frigintini. I rossoblù si attardano a piazzarsi mentre Ruiz è lesto per la ripresa del gioco e mette La Bruna nelle condizioni di calciare il pallone nella porta sguarnita. I locali recriminano per un calcio di rigore non concesso per un fallo su Sangiorgio (nella foto).

FRIGINTINI 0

CITTA’ DI AVOLA 2

Frigintini: Ruffino, Assenza (60’ Pricone), Ravalli, Buscema, Pianese (46’ Blandino), Wally, Sangiorgio, Fusca, Drago (75’ Barresi), Noukri (75’ D. Calabrese), Giurdanella. In panchina: Caruso, Rosa, Avola, Scarso, F. Calabrese. All. Samuele Buoncompagni

Città di Avola: Santillo, Giannetto, Toscano, Magro (90’ Gomez), Caldarella, Di Dio, Cavallo (92’ Argentino), Butera, Germano (57’ La Bruna), Ruiz (84’ Ramella), Alfò (68’ Pandolfo). All. Attilio Sirugo.

Arbitro: Giorgio Fragalà (Acireale), Assistenti: Sergio Privitera (Catania), Davide Belfiore (Acireale).

Reti: 48’ Di Dio, 71’ La Bruna