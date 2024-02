Protesta dei trattori al porto di Pozzallo contro il grano del Canada (GUARDA IL VIDEO)

Protesta dei trattori stamane al porto di Pozzallo (Ragusa), approdo delle navi che trasportano grano trattato col glifosato, erbicida vietato dall'Ue perchès ospettato di essere cangerogeno. Questa mattina una nutrita rappresentanza di manifestanti ha preso parte al sit-in "La Sicilia alza la voce" sollecitando "una Europa meno cieca e ottusa e una Meloni meno succube". "È il quadro che viene fuori analizzando la discrasia che connota la vicenda grano in Italia - dice il portavoce Marcello Guastella - Il costo maggiore che grava sulla produzione di grano è il controllo delle erbe infestanti. È possibile ovviare a questo usando un potente erbicida che di fatto abbatte i costi di produzione in modo considerevole, il glifosato. Ma la nave che scarica il grano al porto di Pozzallo viene dal Canada dove invece l'uso del glifosato è legale. Ci chiediamo come sia possibile bandire l'uso di una sostanza e consentire il consumo di un prodotto che con quella stessa sostanza viene trattato.Chiediamo alla Ue che le nostre produzioni vengano difese e protette dall' importazione selvaggia. Vogliamo difendere le nostre produzioni, ma dobbiamo difendere anche la salute dei consumatori. Una importazione così selvaggia non può essere consentita, chiediamo l'intervento del governo perché i produttori non possono più aspettare ed è necessario fare qualcosa".

(foto e video di J.Nardone)