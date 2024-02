Minardo (Lega): "In Sicilia dilaga la violenza, serve un piano povertà"

"La violenza e l'illegalità che dilagano in Sicilia sono sintomo di un malessere profondo che affonda le sue radici nella povertà economica ed educativa. Serve un vasto piano di contrasto alle povertà per invertire la rotta". Lo dice Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della commissione Difesa di Montecitorio, che aggiunge: "Dalle città siciliane ci giungono cronache allarmanti di degrado e violenza. La risposta non può essere solo sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma deve colpire le cause di questo degrado e, cioè, le varie povertà che colpiscono il tessuto sociale siciliano". Per il parlamentare siciliano è necessario ripartire dal "disegno di legge contro la povertà e l'esclusione sociale ispirato dal presidente in Sicilia della Comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo, che l'Ars approvò all'unanimità nella scorsa legislatura ma l'obiettivo deve essere più ambizioso. Serve costruire un piano, una strategia pluriennale, che coinvolga tutti gli attori istituzionali e sociali, per battere povertà e degrado prima che sia troppo tardi", conclude Minardo.