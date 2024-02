Pallamano, al Palasport di Enna domenica la Coppa Sicilia

Sarà il palazzetto dello sport di Enna bassa il teatro prescelto dove andrà in scena domenica prossima 3 marzo la seconda edizione della Coppa Sicila Promosecur riservata alle formazioni femminili siciliane che militano nel campionato di serie A2 di pallamano.

Anche questa manifestazione è promossa dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria e la cui organizzazione è stata affidata alla società Gagliano. A Contendersi l’ambito trofeo saranno le squadre di Aretusa Siracusa, Mattroina Troina, Halikada Licata e Erice.

Cosi l’evento catalizzerà l’attenzione di tutto il movimento siciliano e non solo della disciplina facendo confluire nell’impianto ennese addetti ai lavori a vario titolo della pallamano siciliana sia maschile che femminile.

Il programma della giornata prevede nella mattinata la disputa delle semifinali con inizio ore 10,15 tra Aretusa e Mattroina mentre a seguire tra Erice e Halikada.

Nel pomeriggio dalle 17,30 la finalina per il terzo posto mentre dalle 19 la finale che assegna la Coppa.

A seguire la cerimonia di premiazione. Gli incontri saranno tutti disputati su tempi d 25 minuti tranne la finale per il primo e secondo posto.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta Streaming sulla pagina Facebook di Figh Sicilia.