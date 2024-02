Agenti aggrediti a Torino, Meloni: "Pericoloso togliere sostegno alla polizia"

La premier Meloni parla per la prima volta degli scontri tra Polizia e studenti venerdì a Pisa e Firenze sui quali c'è stato il richiamo del presidente della Repubblica Mattarella, dopo l'aggressione subita dagli agenti di una volante ieri a Torino da un gruppo di autonomi dei centri sociali. 'È un gioco che può diventare molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la propria incolumità per garantire la nostra. Non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona', dice. E Mattarella chiama il capo della Polizia Pisani per esprimere solidarietà agli agenti aggrediti. Piantedosi oggi riferirà in Parlamento sulle manganellate ai cortei in Toscana.