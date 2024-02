Caccia ai ladri di energia elettrica a Siracusa : 19 denunciati (VIDEO)

E' in corso da stamane a Siracusa un'operazione della Polizia di Stato e di altre forze dell'ordine che, insieme con tecnici dell'azienda della rete elettrica, stanno verificando l'esistenza allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica in zone sensibili della città . Le operazioni, svolte sotto la direzione di funzionari della Polizia di Stato, sono state pianificate in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.Il servizio si sta svolgendo con il contributo degli agenti del Reparto mobile e del Reparto prevenzione crimine di Catania.

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Vigili urbani e tecnici dell'azienda della rete elettrica hanno intensificato i controlli nel quartiere della Mazzarona, a Siracusa, per verificare furti di energia, tramite allacci abusivi. Sono stati riscontrati 19 collegamenti abusivi alla rete elettrica. L'accertamento ha comportato la denuncia di altrettante persone per manomissioni. Nel complesso, nel corso dell'operazione di polizia, sono state inoltre identificate 71 persone.