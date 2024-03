Abbandonano rifiuti speciali: due denunce a Trapani

Un 47enne di Trapani e un 70enne di Marsala sono stati denunciati dai carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo - Distaccamento di Trapani per abbandono di rifiuti e per un deposito incontrollato di rifiuti. Il 47enne è stato sorpreso mentre abbandonava, in un terreno adiacente via Salemi, 25 secchi di pittura vuoti, bombolette di schiuma espansa, vari contenitori in vimini e quattro sacchi con rifiuti di lavori di edilizia. L'uomo, denunciato per abbandono di rifiuti, ha raccolto tutto il materiale che è stato sottoposto a sequestro e a lui affidato per il successivo corretto smaltimento. Il 70enne di Marsala, invece, aveva realizzato un deposito di rifiuti speciali (pericolosi e non) in un terreno adiacente la propria abitazione. Nell'area, sottoposta a sequestro, sono stati rinvenuti 12 automezzi e 5 motocicli in stato di abbandono, batterie, parti di motore e copertoni di auto. Sono in corso ulteriori accertamenti per accertare i motivi per cui l'uomo, non titolare di una officina meccanica, avesse la disponibilità di tali componenti meccaniche.