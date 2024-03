Tar, a Palermo a Palazzo Benso l'inaugurazione dell'anno giudiziario

"Merita in questa sede ricordare che l'anno 2024, appena iniziato, costituisce il cinquantennale della concreta entrata in funzione dei Tribunali amministrativi regionali, istituiti con la legge 1034 del 6 dicembre 1971, essi sono stati insediati con decorrenza 1 gennaio 1974.

È incontestabile, infatti, che la crescente, per certi versi addirittura tumultuosa, richiesta di tutela che è seguita all'istituzione dei Tribunali amministrativi ha contribuito a realizzare la completa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione anche per gli interessi legittimi".

Lo ha detto il presidente del Tar Sicilia, Salvatore Veneziano, nel corso dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario che si sta svolgendo nell'aula magna di Palazzo Benso, a Palermo, alla presenza del presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti.

"L'entrata in funzione dei Tar ha, quindi, comportato un effetto di consolidamento della democrazia nel nostro Paese, - ha aggiunto il presidente - concretizzando un nuovo - e prima inesistente - strumento di controllo della legittimità dell'operato delle pubbliche amministrazioni e contribuendo così a eliminare aree di privilegio e di riserva delle pubbliche amministrazioni e a strutturare una nuova e più moderna configurazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione".