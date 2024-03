Priolo, colta da malore trovata morta dal marito in casa

È stata trovata riversa in terra dal marito, una donna di 38 anni, questa mattina, nella sua casa a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la 38 enne avrebbe accusato un malore improvviso. La vittima in passato era stata sottoposta ad interventi di chirurgia atti a ridurre l’intestino. La morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali ma ssarà l'autopsiia aS

Sul posto la Polizia di Stato ha avviato le indagini.