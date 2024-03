Convention di Italia Viva a Catania su sicurezza, periferie e Pnrr

"Sicurezza e periferie, interventi educativi e fondi Pnrr: le proposte di Italia Viva" è il tema sul quale Italia Viva Catania si riunirà per parlarne nel capoluogo etneo, oggi alle 10, all'hotel Plaza Hotel, in via Ruggero di Lauria 3. Lo comunica Giusy Infantino che in tutta la provincia di Catania presiede il partito di Matteo Renzi, la quale si dice "preoccupata degli ultimi eventi che hanno colpito la città di Catania. Si deve ripartire dai servizi educativi a favore dei minori e ne parleremo con esperti del settore. Gli enti locali vanno stimolati nel recupero di fondi fondamentali per il recupero dei giovani e Italia Viva se ne fa promotore".

All'incontro saranno presenti, oltre alla Infantino, anche l'onorevole Davide Faraone (capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati), la senatrice Dafne Musolino, Giuliano Mulè che presiede Italia Viva nella Città di Catania e Fabrizio Micari (Responsabile regionale alle Infrastrutture di Italia Viva Sicilia).I lavori inizieranno dopo i saluti del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Interverranno: Ulisse Privitelli (Assistente Sociale e Coordinatore comunale di Italia Viva Mineo), Mariella Simili (Cabina di regia Italia Viva provinciale e Coordinatrice strutture MSNA) e Gabriele Gurgone (Capogruppo consiliare a Santa Maria di Licodia). Inoltre, durante il dibattito sono previsti interventi e saluti del mondo della società civile e delle istituzioni.