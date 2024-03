Catania, infastidito dai piccioni gli spara con una carabina: denunciato

Un 77enne che dal balcone di casa sparava ai piccioni con una carabina caricata a pallini è stato denunciato dalla Polizia a Catania. Agenti delle Volanti della Questura erano intervenuti dopo la segnalazione al 112 di un uomo affacciato a un balcone con un fucile in mano. Individuato l'appartamento i poliziotti hanno preso contatti con l'anziano che risultava detenere legalmente due carabine ad aria compressa, un fucile e una pistola calibro 38. Agli agenti l'uomo, che è apparso assolutamente tranquillo e disarmato, ha spiegato di avere sparato con una carabina a piombini in direzione di alcuni piccioni, la cui presenza sul balcone di casa lo infastidiva. In considerazione del suo comportamento, ritenendo possibile il pericolo per l'altrui incolumità, gli operatori di Polizia hanno ritirato in via cautelare tutte le armi detenute e il titolo che ne autorizzava il porto, e indagando in stato di libertà l'uomo per getto pericoloso di cose.