Ferrandelli entra in giunta a Palermo, Lagalla rimescola le rubriche

Nella determina del sindaco di Palermo Roberto Lagalla per la nomina del nuovo assessore Fabrizio Ferrandelli, in sostituzione della dimissionaria Antonella Tirrito, vengono riportate le deleghe alla Giunta, dopo le modifiche o conferme stabilite dal primo cittadino. Eccole nel dettaglio.

Pietro Cannella - Vice Sindaco: Politiche culturali; Sistema museale e bibliotecario; Spettacolo ed eventi culturali;

Toponomastica.

Brigida Alaimo: Bilancio; Tributi; Beni confiscati e legalità;

Avvocatura; Controllo analogo Società partecipate.

Pietro Alongi: Politiche ambientali (inclusi parchi e riserve) e transizione ecologica; Verde urbano (inclusi Ville e giardini);

Interventi costieri e fluviali; Igiene ambientale e rapporti funzionali (ratione materiae) con RAP, SRR, RESET e ARPA;

Agricoltura urbana; Condono ed abusivismo edilizio; Manutenzione ordinaria degli immobili comunali e relativi rapporti funzionali (inclusi Cantiere municipale e Autoparco); Protezione civile ed edilizia pericolante.

Alessandro Anello: Turismo; Sport e impianti sportivi; Rapporti con il Consiglio Comunale.

Maurizio Carta: Urbanistica e pianificazione strategica territoriale e costiera; SUE ed Edilizia Privata; Centro storico e relativi interventi; Mobilità sostenibile e collegata infrastrutturazione; Città creativa e sostenibilità dello spazio pubblico e dell'abitare; Rapporti funzionali (ratione materiae) con AdSP, Polizia municipale e AMAT; Rapporti con Università;

Attuazione del programma.

Dario Falzone: Personale; Polizia Municipale; Traffico; Servizi demografici ed elettorali; Decentramento amministrativo e rapporti con le Circoscrizioni.

Fabrizio Ferrandelli: Innovazione digitale e rapporti funzionali (ratione materiae) con SISPI; Emergenza abitativa e politiche sociali per la casa (inclusa assegnazione ERP); Rapporti con le Comunità migranti e con la Consulta delle culture; Politiche giovanili; Igiene, sanità e farmacie; Canile municipale e diritti degli animali.

Giuliano Forzinetti: Attività produttive ed economiche; SUAP;

Mercati generali e rionali; Fiere ed esposizioni; Trasporti in concessione; Politiche del lavoro.Salvatore Orlando: Lavori pubblici; Interventi manutentivi di edilizia sociale (ERP); Servizi cimiteriali; Illuminazione pubblica e interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale; Rapporti funzionali (ratione materiae) con AMG e AMAP;

Servizi tecnici idrico-fognari e azioni di mitigazione del dissesto idro-geologico.

Rosalia Pennino: Assistenza sociale e socio-sanitaria e relativa programmazione; Sostegno alle disabilità e contrasto alle povertà;

Politiche di genere e pari opportunità; Gestione delle emergenze sociali relative alla povertà estrema e all'accoglienza dei migranti; Impiego sociale dei detenuti.

Aristide Tamajo: Istruzione; Edilizia e manutenzione scolastica;

Politiche formative; Delega sindacale ai rapporti con COIME.Restano assegnate al sindaco Roberto Lagalla, oltre quelle residuali non espressamente indicate, le competenze relative a:

Patrimonio comunale; Pianificazione strategica dei fondi extra-comunali; Piano di Riequilibrio; Statistica; Relazioni internazionali.