Lavoratori Esa equiparati ai Regionali, via libera dalla giunta siciliana

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino, ha disposto ai dipendenti di ruolo dell'Ente di sviluppo agricolo l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro e delle norme regionali in materia di lavoro. "Finalmente, dopo tanti anni di attesa, i dipendenti dell'Ente di sviluppo agricolo raggiungono l'equiparazione contrattuale con i dipendenti regionali - dice Sammartino - Un risultato importante per i lavoratori che ci consentirà di rilanciare le attività dell'Ente che, grazie alle norme inserita nella finanziaria di quest'anno, ha assunto nuove competenze sulla viabilità rurale e ottenuto ingenti risorse per realizzare interventi di manutenzione delle strade e di irreggimentazione delle acque"