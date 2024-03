Dopo il flop di Siracusa, convention della Nuova Dc: Andolina coordinatore

Convention della Nuova Dc a Siracusa dopo il flop elettorale alle ultime amministrative a Siracusa. A presentarsi nel salone dell'Open Land, l'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, leader del partito, che prova a riorganizzare il partito.

Nell' occasione è stata ufficializzata la nomina dei vertici provinciali del partito, oltre a nuovi ingressi. Il coordinamento provinciale è stato affidato a: Salvo Andolina, avvocato, ex consigliere provinciale e attuale assessore alla viabilità del Comune di Avola, Sebastiano Brancati, commercialista, ex consigliere comunale di Siracusa e Giuseppe Castania, medico, ex Sindaco di Francofonte.

Il coordinamento cittadino di Siracusa è stato affidato ald Angelica Gervasi, imprenditrice, gia' candidata piu votata nella DC alle ultime elezioni amministrative a Siracusa.

Le nomine dei vertici provinciali sono state accompagnate da nuovi ingressi nel partito tra cui spicca quella del sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, nominato componente della direzione regionale del partito.

In sala tra i presenti anche il sindaco di Solarino, Peppe Germano, e molti consiglieri provenienti dal resto della provincia a testimoniare l'interesse verso la crescita del partito che, come ribadito da Cuffaro " vuole essere il pilastro moderato del centrodestra siciliano.

Nei prossimi giorni - ha annunciato Totò Cuffaro - si procederà con la nomina dei coordinatori in tutti i rimanenti comuni della provincia e dei coordinatori dei collegi, oltre che dei componenti dei dipartimenti tematici provinciali, avviando sin da subito la campagna tesseramento e la strutturazione in tutto il territorio provinciale.