Nove giorni di festa a Salemi per San Giuseppe

Torna a Salemi la 'Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione', in programma nella cittadina trapanese dal 16 al 24 marzo. Nove giorni durante i quali Salemi, che si è classificata al terzo posto nel contest nazionale Borgo dei Borghi 2023, si colorerà a festa con i tradizionali altari di pane che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Il cartellone varato dall'Amministrazione comunale attraverso l'assessorato al Turismo, con la collaborazione della Pro Loco e di altre associazioni, prevede iniziative culturali, musica, convegni ed eventi sportivi. Anche quest'anno è previsto un servizio bus navetta da piazza Vittime di Nassiriya a piazza Libertà per le giornate clou della manifestazione: 17, 19 e 23 marzo, dalle 9 alle 20. L'edizione 2024, la decima da quando è iniziato il rilancio della Festa di San Giuseppe, segna il ritorno delle 'Cene' di San Giuseppe in famiglia: cinque famiglie salemitane hanno rinverdito l'antica tradizione degli altari realizzati nelle abitazioni private. "Un grazie di cuore a chi ha dato nuovo vigore a una antica usanza che meritava di essere rilanciata, così come abbiamo fatto in questi dieci anni con tutta la Festa di San Giuseppe", dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore al Turismo Vito Scalisi. Le famiglie Gaudino, Tibaudo-Rubino, Favuzza-Marino, Tibaudo-Gucciardi e Ardagna-Gandolfo apriranno le loro case martedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe, alle 12, per il tradizionale 'Invito ai santi'. Le 'Cene' allestite dal Comune sono quelle all'interno della Chiesa di San Giovanni, in collaborazione con l'associazione Giovani Don Bosco, e all'Oratorio San Bartolomeo, insieme con l'associazione Nuova Sicilia Bedda, e saranno visitabili dal 16 al 24 marzo. Stesse date anche per gli altari del Museo del Pane rituale (via Cosenza), della Pro Loco Salemi (piazza Libertà) e dell'associazione Aga (via Enrico Fermi). Domenica 17 marzo 'Invito ai santi' nella 'Cena' dell'Oratorio San Bartolomeo, alle 12. Stesso orario, ma sabato 23 marzo, per la 'Cena' nella Chiesa di San Giovanni