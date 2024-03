La rissa ai Giardinetti di Biancavilla nel 2023: otto persone denunciate

ICarabinieri di Biancavilla hanno denunciato in stato di libertà otto giovani, tre maggiorenni e cinque minorenni, per rissa aggravata.

Due di loro, un 16enne e un 21enne di Adrano, sono stati denunciati anche per porto di armi od oggetti atti a offendere, perché vi avrebbero partecipato con una mazza da baseball e un bastone di legno.

Dopo avere avviato le indagini, che si sono avvalse anche delle registrazioni di filmati di telecamere di sicurezza e di immagini prese dai social, militari dell'Arma hanno ricostruito le fasi della rissa, riuscendo a identificare i partecipanti alla rissa avvenuta in zona Casina, ai giardinetti di piazza Martiri d'Ungheria, a Biancavilla il 20 novembre del 2023.

L'analisi delle registrazioni ha fornito spunti utili ai Carabinieri per individuare le targhe delle autovetture che erano parcheggiate nei pressi della piazza, risalendo in questo modo ai proprietari dei veicoli, tre dei quali erano di Adrano. Convocati in caserma, i tre uomini si sono presentati accompagnati dai figli minorenni, le cui dichiarazioni hanno fatto emergere come la lite avesse coinvolto un gruppo di ragazzi di Biancavilla e di Adrano, senza un apparente motivazione. Il quadro indiziario, ricostruiscono i militari dell'Arma, è stato consolidato anche dalla comparazione tra i fotogrammi estrapolati dai file video della rissa e le fotografie dei profili social diffuse online dai partecipanti.