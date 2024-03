Fumogeno nello xainetto, Daspo per un tifoso del Catania

In occasione dell’incontro di calcio “CATANIA – MONTEROSI”, valevole per il Campionato di Serie C, disputatosi ieri presso lo stadio “Angelo Massimino” di Catania, a seguito dei controlli eseguiti da personale della Polizia di Stato nella zona di “pre-filtraggio” è stato identificato ed individuato un giovane che occultava, all’interno del suo zainetto, un artifizio pirotecnico del tipo fumogeno. Pertanto lo stesso, è stato denunciato dalla Digos per la relativa violazione ai sensi della normativa vigente, ed è stato immediatamente sottoposto al D.A.S.P.O. che gli agenti della Divisione Anticrimine presenti allo stadio hanno redatto sul posto per la durata di un anno. Al giovane gli è stato vietato sin da subito l’ingresso allo stadio.

A decorrere da ieri, data in cui gli è stato notificato il provvedimento, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, e per la durata di un anno il giovane non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.