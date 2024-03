Siracusa, nasce a Fontane Bianche la prima skate plaza in Sicilia

Nasce a Fontane Bianche, a Siracusa, la prima skate plaza in Sicilia. "La skate plaza di Fontane Bianche è un esempio positivo di collaborazione tra Comune e cittadini - ha detto il sindaco Francesco Italia - Da un progetto presentato nell'ambito del programma di democrazia partecipata è scaturito un intervento più ampio di rigenerazione di una struttura a servizio dei siracusani e dei visitatori". Il nuovo spazio, inaugurato sabato scorso, è stato realizzato sulla terrazza del parcheggio coperto di viale dei Lidi a Fontane Bianche e si aggiunge allo skate park del parco Ozanam alla Pizzuta. E' la prima di questo genere in Sicilia ed è una delle poche in Italia. Uno spazio pensato appositamente per gli appassionati dello skateboard e che presto sarà omologato. "Il nostro ringraziamento - aggiunge il sindaco - va all'associazione Io Amo Fontane Bianche, che ha proposto l'idea progetto, alla competenza e alla passione della crew dell'Asd Siracuskate e ai progettisti. Davanti all'impegno di tanti cittadini per il raggiungimento dell'obiettivo, abbiamo deciso di fare la nostra parte per rendere l'area ancora più decorosa. A breve ristruttureremo i bagni del parcheggio e monteremo un sistema di illuminazione, uno di videosorveglianza e i cestini porta rifiuti. Proseguiremo questa collaborazione perché tutti vogliamo salvaguardare il bene e far diventare la skate plaza un luogo di aggregazione per i giovani". Il parcheggio, dichiarato inagibile negli anni scorsi, era stato ristrutturato e riaperto nel luglio del 2021 con una spesa di 79 mila euro. Anche i bagni erano stati completamente rifatti con la sostituzione di sanitari, rubinetterie, infissi e porte ma poco tempo dopo furono vandalizzati.