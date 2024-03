Un siracusano bloccato a Catania: in auto aveva un chilo e mezzo di droga

Transitando per Via Domenico Tempio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania hanno notato un’autovettura il cui conducente teneva un’andatura veloce, effettuando anche diverse manovre di sorpasso azzardate.

Oltre a costituire un pericolo per gli altri utenti della strada, il comportamento sconsiderato del guidatore ha destato sospetto nei poliziotti. Dopo averla seguita, i poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo in via San Giuseppe La Rena e hanno sottoposto il conducente alle procedure di identificazione. È risultato essere un 40enne siracusano con a carico diversi precedenti penali.

L’uomo, sin da subito, ha mostrato insofferenza al controllo e ha tentato di eludere alle domande dei poliziotti circa il suo comportamento. Insospettiti dall’atteggiamento, hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo che ha dato esito positivo. Gli agenti hanno rinvenuto una sacca di tela, posta sul pianale dell’auto lato passeggero con all’interno una grossa busta in plastica trasparente che conteneva della sostanza erbacea, verosimilmente marijuana, per un peso complessivo di un 1 chilo È stata inoltre trovata anche una busta termosaldata contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 514 grammi circa.

Gli agenti hanno quindi tratto in arresto il 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lo hanno accompagnato presso gli uffici della Questura. Dell’avvenuto arresto è stata data immediata notizia al P.M. di turno che ha disposto di associare l’arrestato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida.