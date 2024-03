Agente penitenziario preso a schiaffi nel carcere di Catania

Un giovane agente della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Catania è stato preso violentemente a schiaffi da un detenuto tossicodipendente con presunti problemi psichiatrici che cercava con forza di oltrepassare il cancello di sbarramento del Reparto Troina. A renderlo noto il consigliere nazionale per la Sicilia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Francesco Pennisi. "L'agente - aggiunge il sindacalista del Sappe - è riuscito a chiudere il cancello e non far passare il detenuto. Il collega, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, è poi ricorso alle cure dei medici dell'ospedale. Purtroppo torna alla ribalta nel carcere catanese la difficile gestione dei cosiddetti detenuti psichiatrici, che impunemente continuano a mettere a repentaglio l'incolumità del personale di Polizia Penitenziaria, ormai impotente di fronte ai quotidiani atti di violenza che negli istituti penitenziari della Repubblica ormai non si contano più" Per il segretario generale del Sappe Donato Capece "la scellerata scelta di quel governo e di quella maggioranza politica che anni addietro chiusero gli ospedali psichiatrici giudiziari invece di risanarli e renderli più umani, senza creare una valida alternativa ha determinato tutto questo nelle carceri. Poliziotti costretti a subire tanta violenza, per svolgere mansioni che non dovrebbero, come gestire soggetti con gravi patologie psichiatriche"