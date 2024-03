Allarme bomba in via Sammartino a Palermo all'incrocio con Piazza Amendola. A destare i sospetti è stato uno zaino lasciato sul marciapiede con dei fili che fuoriuscivano. Gli artificieri, presenti sul posto insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, hanno fatto brillare lo zainetto. Non è stato trovato nulla e quindi l'allarme è rientrato e la strada è stata riaperta al traffico.