La mafia della Borgata intercettata: " Per prenderti Siracusa ci vogliono i morti"

Ci vogliono i morti, lo vuoi capire o no? Ci vuole la guerra e non si deve sapere non solo... non si deve sapere che siete voi altri. Per prenderti il paese ci vogliono i morti, perché il mercato è libero". "Io la penso in quella maniera. Appena che... bum bum! Punirne uno per educarne cento. Io ho quella teoria". Non sapendo di essere intercettati due dei destinatari dei provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Catania ed eseguiti stamani dalla Polizia di Siracusa nell'ambito del blitz antimafia che ha colpito il gruppo Borgata, costola della cosca mafiosa Bottaro-Attanasio, ragionavano su come "prendersi il paese". L'indagine, condotta dalla sezione Investigativa del Servizio centrale operativo di Catania (Sisco) e dalla Squadra mobile di Siracusa, ha permesso di documentare l'escalation criminale del gruppo mafioso della Borgata, anche grazie all'uso indiscriminato delle armi. "Noi abbiamo armi caro mio che neanche... Ora sai cosa ci è capitata, cosa ci hanno regalato... la 44 Smith", diceva uno dei indagati intercettato. "Io ho una 9 e una 6 ma queste sono mie", rispondeva un altro. "E tu queste te le devi conservare", lo avvertiva subito il primo. "La pronta disponibilità di armi e di relativi immobili dove occultarle - spiegano gli investigatori - permetteva al gruppo criminale di accrescere la propria forza intimidatrice e riaffermare dove necessario la propria egemonia sul territorio".

Riorganizzavano il clan della 'Borgata', 6 arresti per mafia a Siracusa