Cade dentro una botola a Palermo, ricoverato in ospedale

Un giovane di 28 anni è caduto dentro una botola in un marciapiedi in via Crociferi a Palermo. L'uomo stava passeggiando quando la lamiera che copriva il tombino ha ceduto e ha fatto un volo di circa sei metri. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del nucleo Saf che lo hanno riportato in superficie imbracandolo. I pompieri lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Civico. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e verificare come mai la botola fosse coperta da una lamiera e non da una griglia di metallo fissata a lmarciapiede.